В Нарве переходившую дорогу в неположенном месте девочку сбила машина

13 декабря в 07:55 произошла авария возле Тулевику, 7 в Нарве, где 15-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте и получила удар от легкового автомобиля Toyota Avensis, которым управлял 50-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Также вчера в 11:47 произошла авария на 29 км шоссе Лооди-Хелме в волости Тырва в Валгамаа, где грузовой автомобиль Volvo с прицепом под управлением 28-летнего мужчины на скользкой дороге отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Volvo доставили в Валгаскую больницу.