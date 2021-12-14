Глава ВОЗ назвал главные вызовы, с которыми столкнется мир после пандемии

Он подчеркнул, что миру больше нельзя следовать по пути эксплуатации в сфере производства и потребления, а также необходимо начать беречь планету и ее природные ресурсы.

По его словам, пока сложно сказать, будет ли этот штамм таким же заразным, как ”дельта”. При этом обнаруженных в вирусе мутаций достаточно для того, что ввести более строгие эпидемические меры.