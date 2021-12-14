Глава ВОЗ назвал главные вызовы, с которыми столкнется мир после пандемии
После пандемии коронавируса человечеству предстоит бороться с высоким уровнем бедности, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими проблемами. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на X Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве, передает Газета со ссылкой на ТАСС.
Он подчеркнул, что миру больше нельзя следовать по пути эксплуатации в сфере производства и потребления, а также необходимо начать беречь планету и ее природные ресурсы.
”Должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности”, — сказал Гебрейесус.
Ранее эксперт ВОЗ Сантьяго Мас-Кома заявил, что новый штамм коронавируса ”омикрон” распространяется быстро из-за увеличения числа международных авиаперелетов.
По его словам, пока сложно сказать, будет ли этот штамм таким же заразным, как ”дельта”. При этом обнаруженных в вирусе мутаций достаточно для того, что ввести более строгие эпидемические меры.