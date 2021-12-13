В центре Риги прошла несанкционированная акция протеста: двое задержаны

Гобземс объявил в соцсетях, что вне зависимости от решения РД проведет акцию протеста в понедельник во второй половине дня. В телеграм-каналах сторонников Гобземса распространяется инструкция, согласно которой мирная акция должна пройти "на всех площадях Риги". Мероприятие не имеет ни начала, ни конца, и будет продолжаться "до победы".

Около 16 часов сторонники Гобземса собрались у Рижского замка в Вецриге. К 17 часам количество собравшихся превысило тысячу человек, отмечает LETA. Толпа по призыву политика скандирует "вернуть власть народу".

На месте работает множество сотрудников полиции. Собравшиеся призывают полицейских "переходить на сторону народа".

Около 16.30 ведущий мероприятия заявил, что на месте мероприятия будет возведена временная сцена. Сотрудники полиции не позволили вынести деревянные паллеты, ведущий обвинил полицейских в провоцировании беспорядков.

Во время акции люди вышли на улицу Кр. Валдемара и перекрыли дорогу, но праоохранительным органам удалось довольно быстро восстановить движение.

Столкновения с полицией произошли, когда участники акции пытались втащить белое пианино на площадь перед Президентским замком. Пианино, по мнению оппозиции — яркий политический символ. Во-первых, президентская канцелярия требовала выделить 200 тысяч евро на покупку рояля из госбюджета (эта инициатива была отменена). Во-вторых, в соцсетях распространялось архивное видео, на котором министр здравоохранения Даниэль Павлютс играет на рояле, а премьер Кришьянис Кариньш — поет.

Через какое-то время участникам акции все же удалось поставить два пианино возле Рижского замка. Музыкальные инструменты привлекли народ, которые стали активно петь песни. В это же время полиция задержала первого участника акции. По предварительным данным, мужчина помогал нести пианино. Попытку занести к замку еще два пианино полиция пресекла. Чуть позже у замка появился Гобземс, который поблагодарил своих сторонников за поддержку и сфотографировался со всеми желающими.