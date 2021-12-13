В центре Риги прошла несанкционированная акция протеста: десятки задержанных, пострадал полицейский

После 20.00 стало известно, что Государственная полиция задержала двух человек за нарушение правил пилотирования дронов и передвижение с косой. Оба человека были доставлены в отделение полиции для проведения процессуальных действий.

Через какое-то время участникам акции все же удалось поставить два пианино возле Рижского замка. Музыкальные инструменты привлекли народ, которые стали активно петь песни. В это же время полиция задержала первого участника акции. По предварительным данным, мужчина помогал нести пианино. Попытку занести к замку еще два пианино полиция пресекла. Чуть позже у замка появился Гобземс, который поблагодарил своих сторонников за поддержку и сфотографировался со всеми желающими.

Столкновения с полицией произошли, когда участники акции пытались втащить белое пианино на площадь перед Президентским замком. Пианино, по мнению оппозиции — яркий политический символ. Во-первых, президентская канцелярия требовала выделить 200 тысяч евро на покупку рояля из госбюджета (эта инициатива была отменена). Во-вторых, в соцсетях распространялось архивное видео, на котором министр здравоохранения Даниэль Павлютс играет на рояле, а премьер Кришьянис Кариньш — поет.

Во время акции люди вышли на улицу Кр. Валдемара и перекрыли дорогу, но праоохранительным органам удалось довольно быстро восстановить движение.

Гобземс объявил в соцсетях, что вне зависимости от решения РД проведет акцию протеста в понедельник во второй половине дня. В телеграм-каналах сторонников Гобземса распространяется инструкция, согласно которой мирная акция должна пройти "на всех площадях Риги". Мероприятие не имеет ни начала, ни конца, и будет продолжаться "до победы".

Всего полиция в ходе несанкционированной акции протеста возле Рижского замка задержала 14 человек. После 20:00 один человек был задержан за запуск петард у Рижского замка. Еще один человек был задержан за нападение на сотрудника муниципальной полиции Риги. Нарушитель толкнул полицейского и пытался сбить его с ног. Полицейский подскользнулся, упал на землю и ударился. Через 20 минут на место событий приехала скорая помощь, которая оказала сотруднику полиции помощь.

Гобземс также неоднократно просил полицию не провоцировать протестующих и убрать полицейский автобус с места протеста, но полиция не отреагировала на его просьбы. Политик также попросил полицию исключить из толпы человека, которого идентифицировали как возможного провокатора.

Ранее уже сообщалось, что во время встреч со своими сторонниками, а также в соцсетях Гобземс выступает против разделения общества на вакцинированных и невакцинированных (при этом теперь он уже не против прививок от Covid-19 как таковых, но против "обязательной вакцинации"); против коррупции в руководстве страны и против конкретно правительства Кришьяниса Кариньша. В частности, Гобземс утверждает, что у правительства есть неделя для того, чтобы подать в отставку.

В течение недели Гобземс проводил турне по всей Латвии, встречаясь со своими сторонниками. Политик посетил 15 городов, трижды был задержан, на него заведено несколько десятков административных процессов. Кульминация акции, которую Гобземс называет "Рододендрон", должна пройти 13 декабря у Президентского замка в Риге.