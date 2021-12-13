Вильяндиская больница увольняет всех невакцинированных работников

Заведующий лечебной частью Вильяндиской больницы Март Кулл сказал, что в ноябре был обновлен анализ рисков рабочей среды больницы, и с 3 декабря ко всем работникам применяется требование вакцинации. К этому дню невакцинированные сотрудники должны были сообщить, когда они собираются вакцинироваться.

"Требование напрямую касается 16 работников. Потенциально к ним могут добавиться еще восемь, которые уже переболели COVID-19. Это как медицинские работники, так сотрудники служб поддержки", — пояснил Кулл в интервью ERR.

Работу потеряет и сотрудник отдела спецпопечения Ямеяла Райн Арст, который считает, что обязательная вакцинация работников неоправданна, более того, она не поможет предотвратить распространение вируса в больнице.

"Нас, невакцинированных работников, тестировали каждый день перед началом работы. В течение двух месяцев эта мера работала, лишь один раз результат теста оказался позитивным. В то же время неоднократно вакцинированнные работники заносили в отделение вирус. И сейчас во многих отделениях вспышки вируса", — сказал Арст.