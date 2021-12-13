Вильяндиская больница увольняет всех невакцинированных работников(3)
Вильяндиская больница планирует 31 декабря расторгнуть трудовые договоры со всеми работниками, которые не вакцинировались от коронавируса, передает rus.err.ee.
Заведующий лечебной частью Вильяндиской больницы Март Кулл сказал, что в ноябре был обновлен анализ рисков рабочей среды больницы, и с 3 декабря ко всем работникам применяется требование вакцинации. К этому дню невакцинированные сотрудники должны были сообщить, когда они собираются вакцинироваться.
"Требование напрямую касается 16 работников. Потенциально к ним могут добавиться еще восемь, которые уже переболели COVID-19. Это как медицинские работники, так сотрудники служб поддержки", — пояснил Кулл в интервью ERR.
Работу потеряет и сотрудник отдела спецпопечения Ямеяла Райн Арст, который считает, что обязательная вакцинация работников неоправданна, более того, она не поможет предотвратить распространение вируса в больнице.
"Нас, невакцинированных работников, тестировали каждый день перед началом работы. В течение двух месяцев эта мера работала, лишь один раз результат теста оказался позитивным. В то же время неоднократно вакцинированнные работники заносили в отделение вирус. И сейчас во многих отделениях вспышки вируса", — сказал Арст.