14.12.2021, 17:10
Футболиста из Португалии жестоко избили при ограблении дома
Фото: Scanpix
Игрок португальской "Бенфики" Николас Отаменди пострадал от рук грабителей. Игрока подкараулили возле собственного дома, когда он возвращался после матча с "Фамаликаном". Его избили, накинули на шею ремень и заставили отдать часы и деньги.
Защитник "Бенфики" Николас Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме.
Четверо неизвестных избили футболиста, накинули ему на шею ремень и заставили открыть входную дверь, после чего забрали часы и деньги. Инцидент случился после того, как аргентинец приехал домой после игры с ”Фамаликаном”. В доме бывшего защитника ”Сити” находились жена и ребенок. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.