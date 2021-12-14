Футболиста из Португалии жестоко избили при ограблении дома

Четверо неизвестных избили футболиста, накинули ему на шею ремень и заставили открыть входную дверь, после чего забрали часы и деньги. Инцидент случился после того, как аргентинец приехал домой после игры с ”Фамаликаном”. В доме бывшего защитника ”Сити” находились жена и ребенок. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.