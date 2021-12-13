Профессор Меритс: текущие ограничения изжили себя. Через пару недель в Эстонии снова будет более высокий уровень риска

Меритс считает, что Эстония вскоре из желтого уровня риска поднимется до оранжевого, а быть может даже и до красного, учитывая осенне-зимний сезон, который так нравится коронавирусу.

Что касается отмены ограничения закрытия заведений в 23:00, то научный совет не давал правительству конкретных рекомендаций на этот счет, говорит Меритс. Он отметил, что если единственной предпосылкой к отмене этого ограничения является желтый уровень, то не стоит надеяться, что после отмены в Эстонии останется этот же уровень риска.

Вирусолог добавил, что даже если бы в Эстонию не пришел "Омикрон", то он все равно бы придерживался мнения, что ограничения изжили себя. Он говорит, что даже малые факторы влияют на эпидемиологическую ситуацию, в первую очередь поведение населения, но также и погода.

"Правительству будет сложно принять решение, не завидую им", — добавил Меритс.