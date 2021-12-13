ОПРОС | Две трети жителей Эстонии стараются потреблять меньше энергии

”Высокие цены на тепло и энергию по-разному влияют на жителей Эстонии. Во многом это зависит от того, насколько их жилье энергоэффективно и какая система отопления используется. Конечно, важен и уровень дохода. В то время как треть жителей страны обеспокоены тем, как будут оплачивать большие счета за отопление, 65% респондентов в нашем исследовании заявили, что намереваются потреблять меньше энергии и тепла, — пояснил технический консультант Kingspan Insulation OÜ Кристьян Вяэстер. — 30% респондентов заявили, что не планируют менять свой образ жизни. А 6% указали, что теперь обязательно проведут дополнительную изоляцию своего жилья”.

Согласно результатам опроса, 80% жителей страны считают, что повышение цен на отопление обязательно их коснется. В Латвии и Литве люди ответили практически также. ”С другой стороны, кажется, что именно Эстония является настоящей северной страной, поскольку, чем южнее, тем теплее становится, и люди не видят большой необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, — сказал Вяэстер. В то время как на расходах на отопление планируют экономить 65% процентов респондентов в Эстонии, в Латвии аналогичный показатель составляет 57%, а в Литве 40%. — Помимо холодной погоды, важным фактором здесь является и сама цена на энергию, которая в Эстонии выросла особенно заметно”.

В Литве половина респондентов заявили, что не намерены менять свой образ жизни. Вместе с тем, чем южнее, тем более люди готовы утеплять жилье. В то время как в Эстонии озаботиться дополнительной теплоизоляцией домов намерены 6% ответивших, в Латвии этот показатель составляет 8%, а в Литве 10%. ”Более энергоэффективное здание, безусловно, помогает сэкономить на расходах на отопление, а дополнительная изоляция — единовременные затраты, которые дают такой же эффект во все последующие отопительные периоды”, — сказал Кристьян Вяэстер.