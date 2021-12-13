Гигантский счет за электричество! Из-за рекордного потребления энергии эстонсокму заводу пришлось остановить производство

Руководство предприятия направило премьер-министру Кае Каллас обращение с просьбой быстро найти возможности для восстановления конкурентоспособности эстонских компаний.

В письме отмечается, что несмотря на частично фиксированные цены в договорах на газо- и электроснабжение, расходы Estonian Cell на эти энергоресурсы в ноябре выросли примерно на 1,5 млн евро, а за несколько последних месяцев превысили расчетный бюджет на 5 млн евро, в связи с чем 8 декабря производство было остановлено.

В компании подчеркнули, что рост этих расходов с осени 2021 года резко сократил конкурентоспособность предприятия на экспортных рынках и поставил вопрос о возможности функционирования энергоемких производств в условиях исключительно высоких цен на энергоресурсы.

"У нас нет возможность переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим (хотелось бы надеяться, временным) кризисом", — говорится в обращении.