ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Сауэ пожилого мужчины

Полицейские собирают информацию о том, где может находиться Хейно, проверяют окрестности, общаются с его близкими. Были проверены больницы, но там Хейно нет.

Его рост 180 см, он худощавого телосложения с седыми волосами, на нем может быть темная одежда.

Все, кто видел сегодня Хейно или знает, где он находится, просим позвонить на номер 112.