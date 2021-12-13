ЧП и криминал
13.12.2021, 19:12

ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Сауэ пожилого мужчины

 
ФОТО: PPA

Сегодня вечером полиция получила сообщение, что в городе Сауэ Харьюского уезда пропал 84-летний Хейно. Хейно ушел из дома по улице Кютизе и не взял с собой мобильного телефона.

Полицейские собирают информацию о том, где может находиться Хейно, проверяют окрестности, общаются с его близкими. Были проверены больницы, но там Хейно нет.

Его рост 180 см, он худощавого телосложения с седыми волосами, на нем может быть темная одежда.

Все, кто видел сегодня Хейно или знает, где он находится, просим позвонить на номер 112.

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