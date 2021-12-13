13.12.2021, 19:12
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Сауэ пожилого мужчины
ФОТО: PPA
Сегодня вечером полиция получила сообщение, что в городе Сауэ Харьюского уезда пропал 84-летний Хейно. Хейно ушел из дома по улице Кютизе и не взял с собой мобильного телефона.
Полицейские собирают информацию о том, где может находиться Хейно, проверяют окрестности, общаются с его близкими. Были проверены больницы, но там Хейно нет.
Его рост 180 см, он худощавого телосложения с седыми волосами, на нем может быть темная одежда.
Все, кто видел сегодня Хейно или знает, где он находится, просим позвонить на номер 112.