Невероятно! На заседаниях Рийгикогу субтитры пишет искусственный интеллект(6)
Рийгикогу будет использовать написанные искусственным интеллектом субтитры, чтобы помочь слабослышащим следить за происходящим на заседаниях.
По словам директора Канцелярии Рийгикогу по хозяйственной части Ахто Сакса, система быстрого создания субтитров будет писать по возможности точно, но напишет то, что сказал говорящий, и так, как это понял искусственный интеллект.
”Канцелярия Рийгикогу не отвечает за полную правильность субтитров. Их использование лишь позволяет слабослышащим людям получить первичную информацию, — сказал Сакс. — Для более точного обзора заседания просим читать стенограмму”.
Субтитры создаются при помощи приложения Kiirkirjutaja, разработанного научными сотрудниками лаборатории языковых технологий Таллинского технического университета TalTech.