Вакцины от COVID-19 для детей 5-11 лет доставлены в Эстонию

Детей начнут вакцинировать препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, который содержит в три раза меньше действующего вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые по рекомендации комиссии по иммунопрофилактике вводят с интервалом в шесть недель.

Забронировать время для вакцинации можно будет тогда, когда вакцины доставят семейным врачам и в кабинеты вакцинации при больницах. Период доставки: 15-21 декабря 2021 года.

Забронировать время для вакцинации своего ребенка родители могут через семейного врача. Забронировать время для того, чтобы вакцинировать ребенка у семейного врача или в кабинете вакцинации при больнице, можно и в цифровой регистратуре.

Государственная комиссия по иммунопрофилактике 30 ноября рекомендовала вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет от COVID-19, это поможет уменьшить риск тяжелого течения болезни и возникновения осложнений, а также сократить распространение вируса в детских коллективах и семьях.

Эксперты рекомендуют прививать детей, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после выздоровления, как и взрослых.