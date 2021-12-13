Коронавирус: первая смерть от "Омикрона" в Британии, вирус распространяется с феноменальной скоростью

”К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от ”Омикрона”, — сказал британский премьер-министр. — Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью”.

В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости ”Омикроном” невероятно высоки — этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне. Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.

С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом ”Омикрон”, премьер-министр Борис Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный ”Омикроном”, уже на пороге.

По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.

”Теперь мы знаем об ”Омикроне”, что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня”, — сказал министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.

По словам министра, всего 10 человек были госпитализированы с ”Омикроном”, однако уже известно об одном смертельном случае.

Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с ”Омикроном” при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.

По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.