Сексуальные рождественские подарки для тебя и для него
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Идеи подарков для мужчин
Tenga Lover — это яйцо наслаждений, которым можно доставить своему любимому неземной массаж лингам. Tenga Egg может показаться маленьким, но благодаря своему сверхтянущемуся материалу подходит для пенисов любого размера. Яйцо наслаждений изнутри структурное, чтобы стимулировать мужчину как можно приятнее. С яйцом идет также лубрикант. Нужно лишь вынуть яйцо из скорлупы — и наслаждение может начаться.
CUPER/ SPINJOB — это мощный мастурбатор орального секса. Нужно лишь поместить пенис в мастурбатор и можно наслаждаться тем, как Cuper обхватывает пенис и посасывает его с оборотами в 360º. Дизайн Cuper создан по форме рта женщины: он глубокий, мягкий и жадно посасывает так, будто у него 10 языков. Внутри Cuper расположены структурные язычки, которые доведут до победного оргазма любого мужчину. Нанесите на пенис лубрикант на водной базе и наслаждайтесь длительной ездой.
Эргономичная ручка обеспечивает удобное использование. Легко управляется кнопками. Выберите из 4 скоростей и найдите свою любимую скорость. Изделие заряжается через USB.
Идеи подарков для женщин
Праздники, наполненные оргазмами с комплектом женских шаловливых оргазмов, в котором найдете:
• Посасывающую клитор игрушку Mia Rose: находится в топе секс-игрушек Амазона — она просто гениальна! 75 % оргазмов женщин находятся на клиторе. Секс-игрушка Mia Rose посасывает клитор так, как ни один мужчина не сможет сделать без спазма шеи. На клиторальный оргазм с помощью пальцев или языка уйдет 20-40 минут, с игрушкой — лишь несколько минут.
• Вибратор точки G — Rory
• Жидкий вибратор Vibroh/ Orgie Kissable: Что такое жидкий вибратор? Это гель-унисекс, после нанесения которого возникают сенсационные волны вибрации. Женщина наносит на область клитора лишь несколько капель и уже через 30 секунд проявляется бурлящее действие геля. Мужчина может нанести большее количество геля на свое достоинство. Действие длится до 45 минут. Самое простое объяснение для мужчины — это как бы такое ощущение, когда прикладываешь слабую 9-вольтную батарейку на кончик языка. А еще он полностью природный.
• Лубрикант для секс-игрушек, 100 мл
• Чистящее средство для игрушек Intimichic
В комплекте бомбы страсти и наслаждения для женщины найдете шаловливые вспомогательные средства для поднятия либидо и оргазменных наслаждений. В комплекте:
- Horny Jar — крем для клиторного оргазма — или так называемый Крем сладострастия — это очень коварный крем для клиторного оргазма. Нанесите на клитор и наслаждайтесь теплым ощущением, набухающим клитором и влажным влагалищем.
- Вибратор Denzel — для стимуляции клитора или точки G. Нанесиnt крем Horny Jar на клитор и доведите дело до конца. Оргазм на расстоянии лишьнескольких минут.
- Поднимающие либидо жевательные резинки для женщин, 10 шт.
- Лубрикант, 50 мл.
Подарки для пар
Шаловливая бомба наслаждений для пар помогает поднять либидо как мужчин, так и женщин, усиливает жесткость мужской эрекции и интенсивность наслаждения обоих партнеров.
В комплекте:
- Эрекционный гель Male Get Hard, 4 мл: быстродействующий гель, значительно увеличивает чувствительность пениса и кровоток.
- Капсулы для женщин, вызывающие страсть, 4 шт.
- Капли Libidine unisex, вызывающие страсть: благодаря содержащимся в каплях Л-аргинину, корню Мака, экстракту муйра и женьшеню, средство быстро вызывает страсть.
- Жидкий вибратор Magic Power, 2 мл: гель-унисекс, нанесение которого вызывает сенсационные волны вибрации.
- Возбуждающий крем для клитора Viamax Sensitive, 2 мл: для чувства наслаждения при клиторальном массаже.
- Аромат Tentacion для женщин, вызывающий страсть, 1 мл.
- Лубрикант со вкусом Joy, 12 мл: изготовлен на водной основе, подходит с секс-игрушками и презервативом, также для оральных наслаждений.
Иного склада любовная игра с секс-игрушками — великолепное разнообразие. В будоражащем комплекте найдете стимулятор орального секса Owen для мужчины, управляемый с пульта вибрирующий вагинальный шар, который стимулирует точку G женщины. Также в комплекте есть лубрикант и чистящее средство для секс-игрушек.
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Шаловливых наслаждений!
Черная Пантера