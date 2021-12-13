Роналду против Месси: стали известны пары 1/8 финала ЛЧ(1)
В понедельник прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2022.
Жеребьевку провел Андрей Аршавин – амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.
Жребий столкнул лбами "ПСЖ" и "МЮ" уже на стадии 1/8, в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду.
Другие пары:
”Бенфика” (Португалия) — ”Реал Мадрид” (Испания)
”Вильярреал” (Испания) — ”Манчестер Сити” (Англия)
”Атлетико” (Испания) — ”Бавария” (Германия)
”Зальцбург” (Австрия) — ”Ливерпуль” (Англия)
”Интер” (Италия) — ”Аякс” (Нидерланды)
”Спортинг” (Португалия) — ”Ювентус” (Италия)
"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)
Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".