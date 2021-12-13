Футбол
13.12.2021, 13:25

Роналду против Месси: стали известны пары 1/8 финала ЛЧ

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Картонные Роналду и Месси на трибуне
Фото: Cao Can/Xinhua

В понедельник прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2022.

Жеребьевку провел Андрей Аршавин – амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.

Жребий столкнул лбами "ПСЖ" и "МЮ" уже на стадии 1/8, в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду.

Другие пары:

”Бенфика” (Португалия) — ”Реал Мадрид” (Испания)

”Вильярреал” (Испания) — ”Манчестер Сити” (Англия)

”Атлетико” (Испания) — ”Бавария” (Германия)

”Зальцбург” (Австрия) — ”Ливерпуль” (Англия)

”Интер” (Италия) — ”Аякс” (Нидерланды)

”Спортинг” (Португалия) — ”Ювентус” (Италия)

"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)

Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

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