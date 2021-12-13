Роналду против Месси: стали известны пары 1/8 финала ЛЧ

Жеребьевку провел Андрей Аршавин – амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.

Жребий столкнул лбами "ПСЖ" и "МЮ" уже на стадии 1/8, в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду.