Дуэль Месси против Роналду отменяется: в УЕФА провели повторную жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

В итоге "Атлетико" и "Вильярреал" подали протест на результат, так как в ходе жребия, УЕФА допустил ошибку в: участвовавший в нем Андрей Аршавин вытащил в пару к "Вильярреалу" "МЮ", с которым испанцы играли на групповом этапе и не могли встретиться в первом же раунде плей-офф. Далее шарик с манкунианцами не попал в корзину с соперниками для "Атлетико", который в итоге нарвался на "Баварию". Поэтому чиновникам пришлось перетасовать шары и проводить жеребьевку заново.