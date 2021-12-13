Дуэль Месси против Роналду отменяется: в УЕФА провели повторную жеребьевку 1/8 финала ЛЧ(4)
В понедельник прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2022. Но ее отменили, из-за того, что шар "Манчестер Юнайтед" попал не в ту корзину.
Жеребьевку провел Андрей Аршавин – амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.
Жребий столкнул лбами "ПСЖ" и "МЮ" уже на стадии 1/8, в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду.
В итоге "Атлетико" и "Вильярреал" подали протест на результат, так как в ходе жребия, УЕФА допустил ошибку в: участвовавший в нем Андрей Аршавин вытащил в пару к "Вильярреалу" "МЮ", с которым испанцы играли на групповом этапе и не могли встретиться в первом же раунде плей-офф. Далее шарик с манкунианцами не попал в корзину с соперниками для "Атлетико", который в итоге нарвался на "Баварию". Поэтому чиновникам пришлось перетасовать шары и проводить жеребьевку заново.
Новые пары выглядят так
"Зальцбург" – "Бавария"
"Спортинг"– "Манчестер Сити"
"Челси" – "Лилль"
"Атлетико" – "МЮ"
"Вильярреал" – "Ювентус"
"ПСЖ" – "Реал"
Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".