Оппозиция в Кохтла-Ярве требует понятно рассказывать о компенсациях за рост цен на электроэнергию

”В нынешнее тяжелое время никто не должен остаться без помощи, которая положена по закону. Если кто-либо останется без помощи, будь то из-за недостаточной информированности или чрезмерной бюрократии, в этом нужно будет искать виноватых только среди небрежно относящихся к подготовке распределения пособия городских властей”, — подчеркнул руководитель социал-демократов Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. ”Повторю то, о чем социал-демократы говорили перед выборами: руководство городом должно быть открытым и исходить в первую очередь из проблем и потребностей жителей города”, — добавил Одинец.

Резко выросшие цены на электричество и газ ударяют по всем семьям, но прежде всего по наименее обеспеченным. Под давлением общественности и оппозиции, включая социал-демократов, Правительство Республики согласилось частично возместить рост расходов на энергию для людей с низкими доходами. Этой меры недостаточно, но для вынужденных считать каждый сент людей важно, чтобы хоть какая-то помощь до них дошла. Чем быстрее, тем лучше. За распределение пособия отвечают местные самоуправления.

К сожалению, городские власти Кохтла-Ярве еще не обнародовали ни порядка, ни сроков начала подачи заявлений. Действительно, местные центристы и реформисты слишком заняты делением позиций во власти, чтобы опубликовать на городском сайте хотя бы одно оповещение о возможностях получения пособия.

Это не должно быть так — можно и по-другому. В Таллинне и Тарту, где во властных коалициях участвуют социал-демократы, уже неделю назад было объявлено, когда начнут принимать заявления, и для этого предоставят несколько возможностей.

По словам Одинца, обязанностью города кроме принятия заявлений является информирование жителей. Поэтому он считает разумным, чтобы город провел информационную кампанию, направленную на представление возможности подачи заявлений на пособие, также и в социальных сетях. ”Грустно, что власти успевают сразу в начале зимы припомнить горожанам на домашней странице города, что за нерасторопность в уборке сосулек с крыши можно получить штраф, однако, когда речь заходит о возможностях получения помощи от города, сразу же скупятся на слова”, — отметил Одинец.