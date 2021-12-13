Аварийные работы временно изменят маршруты двух таллиннских автобусов

Остановки ”Пельгулинна”, ”Хярьяпеа” и ”Маиси” автобусной линии № 40 будут отменены в обоих направлениях. В направлении Виру Кескуса на улицу Сыле будет временно перенесена остановка, расположенная на бульваре Кольде. Маршрут объезда будет проходить по улице Сыле и Палдискому шоссе, минуя улицу Ристику и бульвар Кольде. На объездном маршруте автобусы будут останавливаться на всех остановках (”Эдала”, ”Сыле”, ”Ристику”).

В случае с автобусной линией №59 будут отменены остановки ”Пельгулинна” и ”Хярьяпеа” в обоих направлениях. Автобусы не будут проезжать по привычному маршруту по улице Ристику в промежутке между Палдиским шоссе и бульваром Кольде, вместо этого движение будет направлено в объезд по бульвару Кольде, улице Сыле и Палдискому шоссе. На объездном маршруте автобусы будут останавливаться на всех остановках (”Бульвар Кольде”, ”Эдала”, ”Сыле”, ”Ристику”).