За сутки в Эстонии выявлено 317 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По состоянию на утро 13 декабря в больнице находятся 274 зараженных коронавирусом пациента. Из них 181 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 155, или 85,6%, не вакцинированы и 26, или 14,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 15 новых истории болезни. Умерло 13 зараженных коронавирусом: 55-летний мужчина, 61-летняя женщина, 68-летняя женщина, 69-летние мужчина и женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 78-летний мужчина, 84-летние мужчина и женщина, 86-летний мужчина, 91-летняя женщина, 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 998 результатов теста, из которых 317 оказались положительными. Из получивших положительный тест 196 не были вакцинированы и 121 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 101 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 165. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 221 021 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,3%.

В Эстонии выявлено всего 26 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон", из них шесть подтверждены в ходе секвенирования. Большинство случаев связано с поездками из Южно-Африканской Республики.

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