Умер "сланцевый король" Вяйно Вийлуп

О смерти Вийлупа сообщил Райво Лотт, автор книги "Король сланца Вяйно Вийлуп": "Сегодня (12 декабря — прим. ред.) от нас ушел Вяйно Вийлуп, человек, которого знали как "сланцевого короля". Эстонской сланцевой промышленности чуть более ста лет, и почти половину этого времени с "коричневым золотом" был связан Вяйно Вийлуп".

Вийлуп родился 21 октября 1928 года в волости Карула в Валгамаа, в 1952 году окончил Таллиннский политехнический институт, стажировался в Московской академии угольной промышленности и Институте повышения квалификации специалистов угольной промышленности.

С 1972 по 1988 год был директором шахты "Эстония", с 1988 по 1991 — заместителем по управлению капитального строительства Eesti Põlevkivi, с 1991 по 1999 — гендиректором Eesti Põlevkivi, с 1999 по 2000 — советником председателя правления предприятия.

Вийлуп был почетным гражданином Йыхви, в 2004 году был награжден Белой звездой IV степени.