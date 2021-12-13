Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют

Больше всего антител было сформировано у тех участников исследования, которые получили две прививки BioNTech/Pfizer. Хотя в случае перекрестного вакцинирования — сначала BioNTech/Pfizer, затем Moderna — результат был еще лучше. В исследовании Com-COV приняли участие 830 добровольцев старше 50 лет, которые получили различные комбинации вакцин. Между первой и второй прививкой прошло 4 недели.

Ученые из Университета Оксфорда в июне этого года впервые опубликовали результаты своего исследования, согласно которым те, кому первую прививку сделали вакциной AstraZeneca, а вторую — спустя 4 недели — BioNTech/Pfizer, имели больше антител, чем те, кому обе прививки сделали с AstraZeneca. При этом обратная последовательность — сначала BionTech/Pfizer, а затем AstraZeneca, оказалась также более эффективной, чем обе прививки с AstraZeneca.

То есть многие из тех, кому сделали первый укол AstraZeneca, вторым были привиты BioNTech/ Pfizer или Moderna . На сегодняшний день вновь все взрослые жители Германии могут быть вакцинированы AstraZeneca, если все риски заранее будут обговорены с врачом. При этом результаты ряда исследований показывают, что комбинация из двух различных вакцин может быть хорошим временным решением для предотвращения пандемии.

После того, как EMA в январе 2021 года разрешило к применению вакцину AstraZeneca , прививку ею делали без ограничений. Но потом было установлено, что в отдельных случаях этот препарат мог вызвать у молодых женщин повышенный риск тромбоза. 1 апреля постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) рекомендовала делать прививки этой вакциной только людям старше 60 лет.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний ( ECDC ) с 7 декабря 2021 года рекомендовали вакцинацию против коронавируса разными препаратами — векторными и мРНК-вакцинами . Практически одновременно Мэттью Снэп, вирусолог из Университета Оксфорда , возглавляющий большое исследование пациентов под названием Com-COV2, сообщил об успешных результатах так называемой "перекрестной вакцинации" — двумя разными препаратами.

Во втором исследовании под названием Com-COV2 изучали результаты 1070 добровольцев. При этом его руководитель профессор Мэттью Снэп убежден, что и две прививки AstraZeneca имеют смысл в борьбе против коронавируса: "Мы знаем, что стандартная вакцинация — двумя одинаковыми препаратами — очень эффективна против тяжелого течения ковида и против дельта-варианта коронавируса".

Правда, в Великобритании интервал между первой и второй прививкой от ковида составляет от 8 до 12 недель, а не 4 недели, как было в ходе Com-COV. Но профессор Снэп заявил в интервью BBC, что его команда в июле опубликовала также результаты исследования, участники которого были вакцинированы разными препаратами, и промежуток между первой и второй прививкой составлял 12 недель.

В свою очередь, ученые из Университета Саара установили, что те, кому вкололи сначала AstraZeneca, а затем BioNTech/Pfizer, получили более сильный иммунный ответ, чем те, кто был дважды привит одним и тем же препаратом. Свои результаты немецкие ученые опубликовали в конце июля 2021 в специализированном журнале Nature.

Какая комбинация вакцин более эффективна

В исследовании, проведенном в университетской клинике Саара в Хомбурге, приняли участие более 200 человек. Некоторые были привиты AstraZeneca, другие — BioNTech/Pfizer. А третья часть участников — сначала AstraZeneca, а затем BioNTech/Pfizer.

Ученые сравнивали иммунную реакцию участников спустя две недели после второй прививки. "Мы не только выяснили, как много антител было сформировано у привитых от коронавируса, но также определили силу влияния так называемых нейтрализующих антител, — делится Мартина Зестер (Martina Sester), профессор трансплатационной и инфекционной иммунологии Университета Саара. — Это дает нам информацию о том, как антитела сдерживают вирус от вторжения в клетку".