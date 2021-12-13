13.12.2021, 07:34
В Ласнамяэ пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух детей
Foto: Kenno Soo
Вчера в столичном районе Ласнамяэ пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух детей.
Авария произошла в 16:25 возле Кярбери 33/1 в Таллинне, где 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Toyota Yaris сбил 7-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
Детей доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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