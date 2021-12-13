13.12.2021, 07:36
В Таллинне пропал 86-летний Петр. Полиция просит помощи!
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне вчера вечером 86-летнего Петра.
Мужчина вместе со своей спутницей жизни ехал в автобусе. Они должны были выйти на остановке «Nisu», но Петр поехал дальше, после чего его местонахождение неизвестно.
Рост Петра 160 см, телосложение среднее. Одет был в черную кожаную куртку, черные штаны и ботинки, меховую шапку. С сбой имел рюкзак, но телефона не было.
Полиция просит все, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об это по номеру 112.
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