В Таллинне пропал 86-летний Петр. Полиция просит помощи!

Мужчина вместе со своей спутницей жизни ехал в автобусе. Они должны были выйти на остановке «Nisu», но Петр поехал дальше, после чего его местонахождение неизвестно.

Рост Петра 160 см, телосложение среднее. Одет был в черную кожаную куртку, черные штаны и ботинки, меховую шапку. С сбой имел рюкзак, но телефона не было.

Полиция просит все, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об это по номеру 112.

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