ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | КаПо: в Пяэскюла произошел взрыв, погиб человек

Что именно стало причиной взрыва, выяснится в ходе следствие, сообщили в полиции безопасности.

В группе жителей Нымме в Facebook один из пользователей признался, что взрыв был сильным, и даже его дом завибрировал. Другой пользователь рассказал, что видел полицию, группу саперов и скорую помощь. «На Мяннику я тоже слышал взрыв, думал, это взрываются бомбы», - прокомментировал третий.

Фотограф Delfi рассказал, что около 22.15 эксперты работали на большой оцепленной территории на тропе здоровья. За их работой наблюдала группа из шести человек, проживающих неподалеку. "Раздался взрыв, и я услышал крик", - рассказал один из них. Он добавил, что примерно через 15 минут приехала полиция.

Местные жители считают, что погиб пожилой мужчина, их сосед. Однако полиция пока не предоставила СМИ никакой информации о погибшем.

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