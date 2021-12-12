Адвокат: сага о разрешении на строительство ветряного парка Неугрунд – это пародия на административное производство
По словам представляющего девелопера ветропарка присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, когда что-то называют ”сагой”, то, как правило, значимость этого термина обесценивается. ”Но не в случае с Неугрунд. Это поистине беспрецедентная история об эпической и вневременной борьбе эстонских госдепартаментов за то, чтобы никогда не добиться никаких результатов”, — сказал Луйк. ”В случае ветряного парка Неугрунд, проект развития которого начался пятнадцать лет назад, эстонское государство продемонстрировало тотальную административную неспособность, которая могла бы быть войти в учебник плохой административной практики”.
По словам присяжного адвоката, начатый в 2005 году процесс развития ветропарка стал особенно наглядным сейчас, когда нехватка собственных мощностей по выработке электроэнергии и неподъемная цена на электричество для потребителей являются проявлениями административной несостоятельности Эстонского государства. ”У нас даже теоретически нет возможности, образно говоря, закрыть двери и сказать, что Эстония энергонезависима, свободна и сама производит необходимое электричество. К сожалению, эту напряженную ситуацию нельзя разрешить в одночасье”, — добавил он. ”В то же время, сейчас, в условиях энергетического кризиса, есть возможность для принятия всех тех решений, которые буквально десятилетиями откидывались как горячая картофелина. По крайней мере, это даст возможность двигаться в сторону решений”.
OÜ Neugrund ходатайствовало на получение разрешения на застройку для морского ветряного парка на мелководье в районе Осмуссаара и Неугрунда еще 10 марта 2010 года. На момент подачи ходатайства, согласно Закону о воде, Министерство экономики и коммуникаций рассматривало и оперировало данными разрешениями. Согласно поправкам к Закону о воде, 1 июля 2015 года Департамент технического надзора принял задачу по работе с подобными ходатайствами. При этом, согласно Закону о планировании, планирование морских зон находится вообще в административном поле Министерства финансов.
По словам Олави-Юри Луйка, в процедуре выдачи разрешения на застройку для проекта Неугрунд имели место преграды в общении со многими государственными учреждениями и должностными лицами, и позиция государства в целом остается весьма противоречивой. ”Наиболее непонятны возражения Минобороны. В течение многих лет эти возражения представлял вице-канцлер министерства, который после ухода с должности признал в публичных интервью, что чиновники действуют эмоционально и не смотрят на компетентность заявленных аргументов или на то, как граждане видят это положение”, — сказал Луйк. ”Такое признание проступков было, конечно, приятно читать, но оно не сняло искусственных бюрократических тормозов с развития Неугрунда и многих других ветряных парков. Все продолжается так же”.
Девелопер ветряного парка Неугрунд имеет исходящее из законодательства преимущественное право на получение разрешения на застройку в соответствии с Законом о воде и Законом о рынке электроэнергии, и это преимущественное право никогда не подвергалось сомнению со стороны государственных органов. Согласно подготовленной в 2011 году оценке влияния на окружающую среду, для планируемого к возведению на мелководье Неугрунд ветряного парка с учетом всех обстоятельств — в том числе и розы ветров — было выбрано наилучшее из возможных мест.
По словам присяжного адвоката, у девелопера ветропарка Неугрунд есть обоснованные ожидания, что развиваемый с 2005 года проект может быть воплощен в жизнь. Застройщик вложил семизначную сумму, которую на данный момент можно рассматривать просто как ущерб, востребование которого с Эстонской Республики девелопер вынужден взвешивать, поскольку Министерство обороны ограничивает свободу предпринимательства и равное обращение своими сознательными действиями.
Как отмечает Луйк, чиновники при отсутствии весомых аргументов всегда могут бросить на стол некий секретный аспект государственной обороны, но помимо признаний бывшего вице-канцлера министерства, есть и другие доказательства беспочвенности этих утверждений. ”Чиновники, которые видят в развитии энергетического сектора опасность для государственной обороны, абсолютно не хотят принимать во внимание тот факт, что энергетическая безопасность является одним из краеугольных камней безопасности государства. У государства могут быть танки и ракеты для сдерживания внешнего врага, но с сегодняшними ценами на электроэнергию нет необходимости начинать такую архаичную войну, чтобы подчинить Эстонию”, — сказал присяжный адвокат.
По словам Луйка, результатом такого затягивания со стороны государства является неразрешимый конфликт, в котором нет даже возможности обжаловать решение об отказе в выдаче разрешения на застройку ветряного парка Неугрунд в суде, потому что такого решения просто нет. ”Нет разрешения, нет запрета. Это просто бесконечный процесс рассмотрения, миллионные затраты предпринимателя и дефицит производственных мощностей, что приводит к болезненным ценам на электроэнергию для потребителей”, — перечисляет он. ”При этом ветропарк Неугрунд мог бы покрывать до 20% потребления электроэнергии в Эстонии в год”.