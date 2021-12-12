Адвокат: сага о разрешении на строительство ветряного парка Неугрунд – это пародия на административное производство

По словам представляющего девелопера ветропарка присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, когда что-то называют ”сагой”, то, как правило, значимость этого термина обесценивается. ”Но не в случае с Неугрунд. Это поистине беспрецедентная история об эпической и вневременной борьбе эстонских госдепартаментов за то, чтобы никогда не добиться никаких результатов”, — сказал Луйк. ”В случае ветряного парка Неугрунд, проект развития которого начался пятнадцать лет назад, эстонское государство продемонстрировало тотальную административную неспособность, которая могла бы быть войти в учебник плохой административной практики”.

По словам присяжного адвоката, начатый в 2005 году процесс развития ветропарка стал особенно наглядным сейчас, когда нехватка собственных мощностей по выработке электроэнергии и неподъемная цена на электричество для потребителей являются проявлениями административной несостоятельности Эстонского государства. ”У нас даже теоретически нет возможности, образно говоря, закрыть двери и сказать, что Эстония энергонезависима, свободна и сама производит необходимое электричество. К сожалению, эту напряженную ситуацию нельзя разрешить в одночасье”, — добавил он. ”В то же время, сейчас, в условиях энергетического кризиса, есть возможность для принятия всех тех решений, которые буквально десятилетиями откидывались как горячая картофелина. По крайней мере, это даст возможность двигаться в сторону решений”.

OÜ Neugrund ходатайствовало на получение разрешения на застройку для морского ветряного парка на мелководье в районе Осмуссаара и Неугрунда еще 10 марта 2010 года. На момент подачи ходатайства, согласно Закону о воде, Министерство экономики и коммуникаций рассматривало и оперировало данными разрешениями. Согласно поправкам к Закону о воде, 1 июля 2015 года Департамент технического надзора принял задачу по работе с подобными ходатайствами. При этом, согласно Закону о планировании, планирование морских зон находится вообще в административном поле Министерства финансов.