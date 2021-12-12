Экономика
12.12.2021, 19:20

Адвокат: сага о разрешении на строительство ветряного парка Неугрунд – это пародия на административное производство

 
Paldiski tuulepark
Foto: Priit Simson
Предприятие OÜ Neugrund, которое около двенадцати лет назад подало запрос на получение разрешения на застройку морского ветряного парка, за все это время не получило никакого ответа от эстонского государства о том, можно или нельзя строить ветропарк ​​на мелководье Неугрунд в Финском заливе.

По словам представляющего девелопера ветропарка присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, когда что-то называют ”сагой”, то, как правило, значимость этого термина обесценивается. ”Но не в случае с Неугрунд. Это поистине беспрецедентная история об эпической и вневременной борьбе эстонских госдепартаментов за то, чтобы никогда не добиться никаких результатов”, — сказал Луйк. ”В случае ветряного парка Неугрунд, проект развития которого начался пятнадцать лет назад, эстонское государство продемонстрировало тотальную административную неспособность, которая могла бы быть войти в учебник плохой административной практики”.

По словам присяжного адвоката, начатый в 2005 году процесс развития ветропарка стал особенно наглядным сейчас, когда нехватка собственных мощностей по выработке электроэнергии и неподъемная цена на электричество для потребителей являются проявлениями административной несостоятельности Эстонского государства. ”У нас даже теоретически нет возможности, образно говоря, закрыть двери и сказать, что Эстония энергонезависима, свободна и сама производит необходимое электричество. К сожалению, эту напряженную ситуацию нельзя разрешить в одночасье”, — добавил он. ”В то же время, сейчас, в условиях энергетического кризиса, есть возможность для принятия всех тех решений, которые буквально десятилетиями откидывались как горячая картофелина. По крайней мере, это даст возможность двигаться в сторону решений”.

OÜ Neugrund ходатайствовало на получение разрешения на застройку для морского ветряного парка на мелководье в районе Осмуссаара и Неугрунда еще 10 марта 2010 года. На момент подачи ходатайства, согласно Закону о воде, Министерство экономики и коммуникаций рассматривало и оперировало данными разрешениями. Согласно поправкам к Закону о воде, 1 июля 2015 года Департамент технического надзора принял задачу по работе с подобными ходатайствами. При этом, согласно Закону о планировании, планирование морских зон находится вообще в административном поле Министерства финансов.

По словам Олави-Юри Луйка, в процедуре выдачи разрешения на застройку для проекта Неугрунд имели место преграды в общении со многими государственными учреждениями и должностными лицами, и позиция государства в целом остается весьма противоречивой. ”Наиболее непонятны возражения Минобороны. В течение многих лет эти возражения представлял вице-канцлер министерства, который после ухода с должности признал в публичных интервью, что чиновники действуют эмоционально и не смотрят на компетентность заявленных аргументов или на то, как граждане видят это положение”, — сказал Луйк. ”Такое признание проступков было, конечно, приятно читать, но оно не сняло искусственных бюрократических тормозов с развития Неугрунда и многих других ветряных парков. Все продолжается так же”.

Девелопер ветряного парка Неугрунд имеет исходящее из законодательства преимущественное право на получение разрешения на застройку в соответствии с Законом о воде и Законом о рынке электроэнергии, и это преимущественное право никогда не подвергалось сомнению со стороны государственных органов. Согласно подготовленной в 2011 году оценке влияния на окружающую среду, для планируемого к возведению на мелководье Неугрунд ветряного парка с учетом всех обстоятельств — в том числе и розы ветров — было выбрано наилучшее из возможных мест.

По словам присяжного адвоката, у девелопера ветропарка Неугрунд есть обоснованные ожидания, что развиваемый с 2005 года проект может быть воплощен в жизнь. Застройщик вложил семизначную сумму, которую на данный момент можно рассматривать просто как ущерб, востребование которого с Эстонской Республики девелопер вынужден взвешивать, поскольку Министерство обороны ограничивает свободу предпринимательства и равное обращение своими сознательными действиями.

Как отмечает Луйк, чиновники при отсутствии весомых аргументов всегда могут бросить на стол некий секретный аспект государственной обороны, но помимо признаний бывшего вице-канцлера министерства, есть и другие доказательства беспочвенности этих утверждений. ”Чиновники, которые видят в развитии энергетического сектора опасность для государственной обороны, абсолютно не хотят принимать во внимание тот факт, что энергетическая безопасность является одним из краеугольных камней безопасности государства. У государства могут быть танки и ракеты для сдерживания внешнего врага, но с сегодняшними ценами на электроэнергию нет необходимости начинать такую ​​архаичную войну, чтобы подчинить Эстонию”, — сказал присяжный адвокат.

По словам Луйка, результатом такого затягивания со стороны государства является неразрешимый конфликт, в котором нет даже возможности обжаловать решение об отказе в выдаче разрешения на застройку ветряного парка Неугрунд в суде, потому что такого решения просто нет. ”Нет разрешения, нет запрета. Это просто бесконечный процесс рассмотрения, миллионные затраты предпринимателя и дефицит производственных мощностей, что приводит к болезненным ценам на электроэнергию для потребителей”, — перечисляет он. ”При этом ветропарк Неугрунд мог бы покрывать до 20% потребления электроэнергии в Эстонии в год”.

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