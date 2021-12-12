12.12.2021, 18:30
В Харьюмаа совместное распитие спиртного завершилось поножовщиной: трое в больнице(1)
Foto: Andres Putting
В поселке Эмари Харьюского уезда совместное распитие спиртного завершилось поножовщиной. В результате конфликта пострадали трое мужчин, пишет RusERR.
Сообщение о ссоре в квартире на улице Ленну поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 00:30, передает Пыхьяская префектура.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что четверо мужчин вместе проводили время и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, который разрешился при помощи ножа.
Трое находившихся в квартире мужчин в возрасте 35, 43 и 33 лет получили ранения в результате ссоры и были доставлены в больницу.
По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.