В Харьюмаа совместное распитие спиртного завершилось поножовщиной: трое в больнице

Сообщение о ссоре в квартире на улице Ленну поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 00:30, передает Пыхьяская префектура.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что четверо мужчин вместе проводили время и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, который разрешился при помощи ножа.

Трое находившихся в квартире мужчин в возрасте 35, 43 и 33 лет получили ранения в результате ссоры и были доставлены в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.