12.12.2021, 15:10
В Алутагузе столкнулись грузовик и автобус: обоих водителей доставили в больницу
Foto: Anni Õnneleid
На 50-м километре шоссе Йыхви—Тарту—Валга столкнулись грузовик и автобус.
Немногим позднее 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Алутагузе. Столкнулись грузовик и автобус, обоих водителей доаствили в больницу.
В настоящее время на месте происшествия нарушено движение, его регулирует полиция. Тем, кто едет из Тарту, полиция рекомендует объезжать по маршруту Раннапунгерья-Тудулинна-Ийсаку, а тем, кто едет из Йыхви — через Ийсаку, Тудулинна, Раннапунгерья.
Детали происшествия устанавливаются.