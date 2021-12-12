ЧП и криминал
12.12.2021, 15:10

В Алутагузе столкнулись грузовик и автобус: обоих водителей доставили в больницу

 
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid
На 50-м километре шоссе Йыхви—Тарту—Валга столкнулись грузовик и автобус.

Немногим позднее 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Алутагузе. Столкнулись грузовик и автобус, обоих водителей доаствили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия нарушено движение, его регулирует полиция. Тем, кто едет из Тарту, полиция рекомендует объезжать по маршруту Раннапунгерья-Тудулинна-Ийсаку, а тем, кто едет из Йыхви — через Ийсаку, Тудулинна, Раннапунгерья.

Детали происшествия устанавливаются.

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