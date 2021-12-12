В Алутагузе столкнулись грузовик и автобус: обоих водителей доставили в больницу

Немногим позднее 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Алутагузе. Столкнулись грузовик и автобус, обоих водителей доаствили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия нарушено движение, его регулирует полиция. Тем, кто едет из Тарту, полиция рекомендует объезжать по маршруту Раннапунгерья-Тудулинна-Ийсаку, а тем, кто едет из Йыхви — через Ийсаку, Тудулинна, Раннапунгерья.