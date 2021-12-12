12.12.2021, 15:10
ФОТО | В Алутагузе столкнулись грузовик и автобус: обоих водителей доставили в больницу(1)
ФОТО: PPA
На 50-м километре шоссе Йыхви—Тарту—Валга столкнулись грузовик и автобус.
Примекрно в 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Алутагузе.
Серьезная авария произошла на 50-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где грузовик, двигавшийся из Йыхви в сторону Тарту, не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с рейсовым автобусом.
Оба водителя получили серьезные травмы, их доставили в больницу.
В настоящее время на месте происшествия нарушено движение, его регулирует полиция. Тем, кто едет из Тарту, полиция рекомендует объезжать по маршруту Раннапунгерья-Тудулинна-Ийсаку, а тем, кто едет из Йыхви — через Ийсаку, Тудулинна, Раннапунгерья.
Детали происшествия устанавливаются.