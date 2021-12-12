Депутат от EKRE перепутал имя вице-мэра Таллинна Владимира Света

Курьезный инцидент произошел в минувший четверг на сессии Таллиннского городского собрания, когда Каллас представлял сделанные фракцией EKRE депутатские запросы на имя вице-мэра.

"У вице-мэра Александра Света мы бы хотели узнать", — начал представлять запрос Каллас, но был прерван одним из коллег, который сказал, что Света зовут Владимир.

"Прошу прощения, у Владимир Света мы бы хотели узнать", — продолжил выступление Март Каллас, добавив, что теперь и в письменный запрос придется вносить исправление.

Ряд депутатов отреагировал на это смехом, что не понравилось Калласу.

Один из запросов, направленных на имя Света, касался дефицитов туалетов на городских кладбищах и их состояния, второй — работы Муниципальной полиции. В письменных запросах фамилия и имя Владимира Света уже указаны правильно.

Напомним, Владимир Свет приступил к работе на посту вице-мэра Таллинна 25 ноября. До этого политик несколько лет занимал пост старейшины Ласнамяэ.