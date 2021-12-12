Жертвами торнадо в Кентукки стали более 70 человек. Погибших все еще ищут

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо.

Байден подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки - наиболее пострадавшего штата. Он оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.

Кентукки

Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу, в том числе десятки людей на свечном заводе в городе Мэйфилд, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек.

Мэйфилд в округе Грейвс с населением около 10 тысяч жителей - наиболее пострадавший город.

Более 40 человек были спасены на заводе, после чего губернатор Кентукки сказал, что это будет чудо, если кого-то еще удастся найти живым.

По словам Бешира, в штате число погибших составит "вероятно, где-то между 70 и 100".

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан сказала Си-би-эс, что свечной завод "выглядит так, как будто на нееупала бомба". Здание полностью разрушено.

Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд.

В Кентукки было объявлено чрезвычайное положение.

Условия, в которых оказались власти, тяжелые - полицейский участок в Мэйфилде разрушен, а оборудование пожарных было повреждено. Десятки тысяч людей в штате остались без электричества и воды.

Другие штаты

По меньшей мере 12 человек погибли в результате торнадо в других штатах, в том числе шестеро на складе в Иллинойсе.

В штате Иллинойс, к северо-западу от Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер пообещал оказать помощь городу.