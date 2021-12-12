Улицы станут безопаснее: Техноцентр дорог установил новые умные дорожные метеостанции в трёх городах

По словам Мярта Пууста, руководителя проектов Техноцентра дорог, первые 22 умные дорожные метеостанции были установлены на улицах Таллинна, и ещё 25 таких систем наблюдения были включены в трёх других городах в декабре. «Обслуживание дорог становится всё более точным и основывается на оперативных данных. Дорожные метеостанции установлены в местах, где получение точной информации является наиболее важным. Например, несколько станций были установлены на мостах, там температура дорожного покрытия первой опускается ниже нуля, и опасность того, что оно неожиданно станет скользким, выше», – сказал Пууст.

«Наличие точных данных измерений позволяет составлять для таких критических мест более точные дорожные метеопрогнозы и выдавать в разрезе районов или частей города предупреждения как работникам дорожного хозяйства, так и участникам дорожного движения. В результате работники дорожного хозяйства могут заблаговременно подготовиться к гололёду или снегопаду, скорость реагирования повышается и повышается безопасность движения на улицах», – добавил Пууст.

«Более плотная сеть дорожных метеостанций повысит эффективность и точность борьбы с гололёдом, поможет экономить используемые для обслуживания дорог расходные материалы и будет служить интересам экологии. Кроме дорожных метеостанций на улицах городов, подобные станции используются в Эстонии и на государственных шоссейных дорогах. В дополнение к стационарным станциям, десятки мобильных систем мониторинга установлены на спецтехнике и городских автобусах. Таким образом, технологический уровень и модели прогнозирования эстонской сети мониторинга дорожных погодных условий можно назвать лучшими в мире», – отметил Пууст.

Эти уникальные, не имеющие аналогов в мире умные дорожные метеостанции разработаны эстонскими предприятиями Superhands и Teede Tehnokeskus. Станция состоит из датчиков температуры и влажности воздуха, а также центрального блока в напечатанном на 3D-принтере корпусе, который крепится к столбу уличного освещения или столбу для дорожных знаков, и датчика температуры, установленного в дорожном покрытии. В будущем на станцию ​​могут быть добавлены и другие датчики, например, датчики чистоты воздуха. Дорожная метеостанция не требует внешнего источника питания и использует для передачи информации инновационную сетевую технологию NB-IoT.