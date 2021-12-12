За сутки в Эстонии выявлено 377 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 12 декабря в больнице находятся 275 зараженных коронавирусом пациента. Из них 187 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 159, или 85%, не вакцинированы и 28, или 15%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Умерли четыре человека зараженных коронавирусом.

За последние сутки проанализировали 4618 результата теста, из которых 377 оказались положительными. Из получивших положительный тест 233 не были вакцинированы и 154 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2367 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 282. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 220 347 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,3%.

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