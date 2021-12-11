Сын Юри Ратаса заразился коронавирусом

По словам Ратаса, он незамедлительно сделал экспресс-тест и ПЦР-тест, но результаты обоих тестов отрицательные.

"Поскольку существует высокий риск заражения и передачи вируса следущие пять дней я вынужден провести в самоизоляции. Я продолжу выполнять обязанности спикера парламента удаленно. В прошлый четверг я получил бустерную дозу вакцины. Дорогие жители Эстонии, будьте здоровы!" — написал Ратас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.