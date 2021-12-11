11.12.2021, 20:35
Сын Юри Ратаса заразился коронавирусом
Foto: Kiur Kaasik
"В пятницу, 10 декабря, вечером я узнал, что у моего сына положительный результат на COVID-19", — пишет спикер Рийгикогу и глава Центристской партии Юри Ратас в Facebook.
По словам Ратаса, он незамедлительно сделал экспресс-тест и ПЦР-тест, но результаты обоих тестов отрицательные.
"Поскольку существует высокий риск заражения и передачи вируса следущие пять дней я вынужден провести в самоизоляции. Я продолжу выполнять обязанности спикера парламента удаленно. В прошлый четверг я получил бустерную дозу вакцины. Дорогие жители Эстонии, будьте здоровы!" — написал Ратас.
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