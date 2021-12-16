Ночь с коронапатрулем полиции: тайные вечеринки, стриптиз в масках и агрессия в адрес проверяющих сертификаты

”Несогласные были и будут всегда”, — говорит оперативный дежурный полиции Кейт. По его наблюдениям, чаще всего на рожон лезут молодые матери с детьми, пожилые женщины и несовершеннолетние.

Кейт сидит на пассажирском сидении сине-белого полицейского микроавтобуса, за рулем его коллега Эрик. Субботним вечером, около девяти часов, они подъезжают к ночному клубу Hall — он находится в квартале Ноблесснер. Перед входом вьется змейкой очередь из нескольких десятков человек. Кирпичные стены бывшего промышленного здания пропускают гул музыки. Вечеринка в самом разгаре.

Кейта и Эрика уже ожидает три экипажа. Все они являются частью недавно созданного подразделения полиции по контролю за соблюдением ограничений. Они следят за тем, чтобы люди правильно носили маски, заведения проверяли паспорта вакцинации и закрывали свои двери в одиннадцать часов вечера. В субботу на улицах Таллинна работает двенадцать таких патрулей.