В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть не менее 50 человек

"По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", — сказал глава штата.

Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.

По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.

В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в некоторых округах в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.