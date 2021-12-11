В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть не менее 50 человек(8)
По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу. Об этом в эфире местного отделения телеканала CBS заявил губернатор штата Энди Бешир, передает ТАСС.
"По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", — сказал глава штата.
Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.
Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.
По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.
В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в некоторых округах в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.