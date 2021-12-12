Годы террора под соснами Нымме: женщина злонамеренно довела соседей чуть не до нервного срыва

Тимо и Эрика переехали под сосны Нымме в 2008 году. Новое жилье казалось идиллическим. В доме начала XX века — квартиры площадью сто квадратных метров и больше, высокие потолки. Постройка является совместной собственностью.

Со временем они поняли, что взаимоотношения между жителями стали настолько напряженными, что это привело к переселению нескольких семей.

Летом 2012 года ребенок Эрики играл в песочнице, она сама сидела рядом на покрывале. Цитируем полицейский документ: ”В какой-то момент во двор вышла Май, держа в руках тарелку, в которой лежали с блины с черничным вареньем, и бросила ее Эрике в голову. Рука Эрики опухла и болела. Она позвонила в полицию”.

По словам Эрики, испачканной черничным вареньем...