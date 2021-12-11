ВИДЕО | Возможно, ваш ковид-сертификат уже необходимо обновить. Как это сделать?

Если вам действительно требуется обновить сертификат, то данное видео расскажет, как это сделать. Просто включите в нем русские субтитры.

Департамент здоровья также напоминает о том, что необходимо помочь обновить сертификат тем, кто сам не в состоянии это сделать, так как не пользуется компьютером.