11.12.2021, 16:41
ВИДЕО | Возможно, ваш ковид-сертификат уже необходимо обновить. Как это сделать?
Ваш ковид-сертификат, возможно, нуждается в обновлении. Проверить его действительность можно по адресу digilugu.ee.
Если вам действительно требуется обновить сертификат, то данное видео расскажет, как это сделать. Просто включите в нем русские субтитры.
Департамент здоровья также напоминает о том, что необходимо помочь обновить сертификат тем, кто сам не в состоянии это сделать, так как не пользуется компьютером.