Поправка к Закону о налоге на добавленную стоимость позволит снизить ваши налоговые обязательства
Согласно действующим нормам, неплатежеспособность покупателя или получателя услуг не влияет на налоговое обязательство, если товары были фактически переданы или услуга была оказана, но покупатель или получатель услуг не оплатил ее полностью или вообще не оплатил. Однако с начала нового года, согласно § 291 Закона о НДС, налогообязанные лица имеют право на уменьшение налоговых обязательств по долгам, взыскание которых маловероятно, то есть в случае безнадежной задолженности.
По словам Лийны Лухт, юриста адвокатской фирмы Pallo&Partnerid, перечень условий для снижения налоговых обязательств основан на практике других стран и на том факте, что условия не должны являться чрезмерно обременительными для компании, а, с другой стороны, не должны поощрять злоупотребление возможностью снижения налогооблагаемой стоимости. ”Несомненно, такое изменение очень необходимо, особенно с учетом экономической нестабильности, вызванной пандемией короны, и плохого состояния многих секторов экономики. Поправка к Закону о НДС позволит еще больше ослабить эффект домино от одного долга и даст компаниям, у которых есть проблемы с востребованием оплаты по счетам, возможность уменьшить свои налоговые обязательства”, — добавила Лухт.
Законодатель установил следующие условия для реализации права на уменьшение налогового обязательства:
- за переданные товары или оказанные услуги выставлен счет, который не оплачен полностью или частично;
- сумма НДС по сделке рассчитана и отражена в декларации по НДС за налоговый период операции;
- передачи иска не было;
- Прошло не менее 12 месяцев со дня оплаты счета, но не более трех лет. В случае иска на сумму более 30 000 евро, по которому решение суда вступило в силу в качестве предварительного условия для уменьшения суммы НДС, требование о сроке не применяется;
- претензия списана из-за невозможности взыскать претензию, несмотря на все усилия налогообязанного лица по взысканию претензии, или расходы, понесенные на ее возмещение, превышают предполагаемый доход к получению;
- Если сумма иска превышает 30 000 евро, дополнительным условием для безнадежности рассмотрения иска является вступившее в законную силу решение суда;
- Налогоплательщик и лицо, которое приобрело товары или получило от него услуги, не являются связанными лицами, то есть экономически или иным образом не зависят друг от друга;
- Облагаемое лицо уведомило покупателя товаров или получателя услуг о списании претензии хотя бы в той форме, в которой она может быть воспроизведена в письменной форме, с указанием суммы НДС, относящейся к списанной претензии. Однако, если объективно невозможно направить уведомление должнику (например, юридическое лицо ликвидировано), уменьшение налоговых обязательств возможно независимо от того, передано ли уведомление.
Согласно новому положению, налогоплательщик корректирует сумму НДС, подлежащую уплате в течение налогового периода, на сумму НДС, рассчитанную по товарам или услугам, которые не были уплачены полностью или частично, если требование было списано в бухгалтерской отчетности. Если впоследствии списанное требование оплачивается частично или полностью, налогоплательщик должен включить его в свою налогооблагаемую сумму в том налоговом периоде, в котором требование было частично или полностью оплачено.
Кроме того, из поправки следует, что покупатель или получатель НДС, который частично или полностью не заплатил из-за неплатежеспособности, должен учитывать, что, если он по причине неплатежеспособности частично или полностью не оплатил по счету, и если он вычел НДС из частично или полностью неоплаченного счета в качестве входящего НДС и был уведомлен продавцом о том, что претензия была списана, он должен увеличить свои налоговые обязательства на сумму НДС, относящуюся к этой претензии, в течение налогового периода, в котором было получено уведомление. Облагаемое налогом лицо также обязано вести учет частично или полностью неоплаченных счетов.