Поправка к Закону о налоге на добавленную стоимость позволит снизить ваши налоговые обязательства

Согласно новому положению, налогоплательщик корректирует сумму НДС, подлежащую уплате в течение налогового периода, на сумму НДС, рассчитанную по товарам или услугам, которые не были уплачены полностью или частично, если требование было списано в бухгалтерской отчетности. Если впоследствии списанное требование оплачивается частично или полностью, налогоплательщик должен включить его в свою налогооблагаемую сумму в том налоговом периоде, в котором требование было частично или полностью оплачено.

Кроме того, из поправки следует, что покупатель или получатель НДС, который частично или полностью не заплатил из-за неплатежеспособности, должен учитывать, что, если он по причине неплатежеспособности частично или полностью не оплатил по счету, и если он вычел НДС из частично или полностью неоплаченного счета в качестве входящего НДС и был уведомлен продавцом о том, что претензия была списана, он должен увеличить свои налоговые обязательства на сумму НДС, относящуюся к этой претензии, в течение налогового периода, в котором было получено уведомление. Облагаемое налогом лицо также обязано вести учет частично или полностью неоплаченных счетов.