Российского шахматиста осудили в соцсетях за помощь Магнусу Карлсену в матче против Яна Непомнящего
Тренер по шахматам Сергей Шипов в своем Telegram-канале осудил действия российского шахматиста Даниила Дубова, который был секундантом норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира против Яна Непомнящего.
”Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть… или прокомментировать его на любом Интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация ”Чужой среди своих”, — написал Шипов.
Напомним, что вчера норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно оформил очередной титул чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии матча российский шахматист Ян Непомнящий уступил ему. После этой встречи общий счет стал 7,5:3,5 в пользу действующего чемпиона.