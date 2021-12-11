Другие виды
11.12.2021, 16:11

Российского шахматиста осудили в соцсетях за помощь Магнусу Карлсену в матче против Яна Непомнящего

 
Фото: Scanpix

Тренер по шахматам Сергей Шипов в своем Telegram-канале осудил действия российского шахматиста Даниила Дубова, который был секундантом норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира против Яна Непомнящего.

”Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть… или прокомментировать его на любом Интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация ”Чужой среди своих”, — написал Шипов.

Напомним, что вчера норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно оформил очередной титул чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии матча российский шахматист Ян Непомнящий уступил ему. После этой встречи общий счет стал 7,5:3,5 в пользу действующего чемпиона.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии