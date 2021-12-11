Российского шахматиста осудили в соцсетях за помощь Магнусу Карлсену в матче против Яна Непомнящего

”Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть… или прокомментировать его на любом Интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация ”Чужой среди своих”, — написал Шипов.