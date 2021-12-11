Судьи лишили биатлониста третьего места сразу после финиша

По информации источника, шведская сторона подала протест на итоги гонки, который после видеоанализа положения лыж в финишном створе был удовлетворен. Таким образом, третье место досталось Себастьяну Самуэльссону.

Лучшим из российской сборной стал Василий Томшин, который стартовал на 47 позиции, а в итоге поднялся на 10 место. Эстонские биатлонисты в гонке участия не принимали.