Раймонд Кальюлайд: может, пора уже сказать правду о будущем русскоязычных школ?(13)
Перед местными выборами на страницах и в подкасте RusDelfi велась бурная дискуссия на тему русскоязычных школ. Премьер-министр Кая Каллас и министр образования Лийна Керсна из Партии реформ утверждали в СМИ и в Рийгикогу, что имеется договоренность о переходе русскоязычных школ на эстонский язык не позднее 2035 года. Партнеры Партии реформ в правительстве в свою очередь уверяли, что это не так — никакой договоренности о переводе школ на эстоноязычное обучение нет. Так кто же был прав?
Министр образования заявила депутатам парламента, что конкретика, то есть как именно будет реализован этот пункт коалиционного договора, появится в ноябре.
В конце ноября министерство, как и обещало, представило Рийгикогу свою программу. Дальше пудрить людям мозги уже невозможно — документ абсолютно однозначно говорит о переводе образования на эстонский язык.
Причем выбран наиболее жесткий вариант перехода, как того и хотели правые и националистически настроенные партии — реформисты, Isamaa и EKRE. Речь, к сожалению, не идет о создании Единой школы, где эстоноязычные и русскоязычные ребята учились бы вместе. Предпочтен вариант, где русскоязычная учительница учит русскоязычных детей на эстонском языке. Это значит, что на самом деле целью программы не является борьба с сегрегацией в нашем обществе — это была всего лишь риторика.
Авторы программы честно признают, что государством почти ничего не сделано для того, чтобы обеспечить русскоязычных ребят качественным образованием. Всем давно известно, что учителей не хватает — ни в эстонских, ни в русскоязычных школах. И эту проблему невозможно решить одним щелчком пальцев — для подготовки педагогов требуются годы и годы учебы и практики.
У учителей в Эстонии, независимо от того, на каком языке они преподают, нет достаточных социальных гарантий, зарплаты слишком низкие. Социал-демократы годами обращают на это внимание. И не только обращают внимание — мы внесли конкретные поправки к проекту госбюджета о повышении зарплат учителям, спасателям и т.д. Но реформисты и их партнеры по правящей коалиции не поддержали их. И это несмотря на то, что в Эстонии сейчас бурный рост экономики — в следующем году ВВП повысится почти на 10 процентов.
Наличие проблемы нехватки учителей правительственные партии признают, но решать ее не способны.
Помимо учителей нет ни методики, ни материалов. Об этом тоже говорится уже годы.
Информации о том, как именно правительство собирается претворять программу в жизнь, нет. И это очень плохо. Для начала нужно признать правду и честно сказать учителям русскоязычных школ и родителям, что переход на эстоноязычное образование является приоритетом нынешнего правительства. И этот процесс будет продолжен, тем более что его поддерживают оба партнера по коалиции.
PS. Что же касается коалиционного договора по управлению Таллинном, то в нем черным по белому написано, что родители имеют право выбирать язык для своих детей. И в ближайшие четыре года этим мы и будем руководствоваться. Но Таллинн и Тоомпеа — это две разные планеты, каждая из которых вращается по своей орбите.