Раймонд Кальюлайд: может, пора уже сказать правду о будущем русскоязычных школ?

Министр образования заявила депутатам парламента, что конкретика, то есть как именно будет реализован этот пункт коалиционного договора, появится в ноябре.

В конце ноября министерство, как и обещало, представило Рийгикогу свою программу. Дальше пудрить людям мозги уже невозможно — документ абсолютно однозначно говорит о переводе образования на эстонский язык.

Причем выбран наиболее жесткий вариант перехода, как того и хотели правые и националистически настроенные партии — реформисты, Isamaa и EKRE. Речь, к сожалению, не идет о создании Единой школы, где эстоноязычные и русскоязычные ребята учились бы вместе. Предпочтен вариант, где русскоязычная учительница учит русскоязычных детей на эстонском языке. Это значит, что на самом деле целью программы не является борьба с сегрегацией в нашем обществе — это была всего лишь риторика.

Авторы программы честно признают, что государством почти ничего не сделано для того, чтобы обеспечить русскоязычных ребят качественным образованием. Всем давно известно, что учителей не хватает — ни в эстонских, ни в русскоязычных школах. И эту проблему невозможно решить одним щелчком пальцев — для подготовки педагогов требуются годы и годы учебы и практики.

У учителей в Эстонии, независимо от того, на каком языке они преподают, нет достаточных социальных гарантий, зарплаты слишком низкие. Социал-демократы годами обращают на это внимание. И не только обращают внимание — мы внесли конкретные поправки к проекту госбюджета о повышении зарплат учителям, спасателям и т.д. Но реформисты и их партнеры по правящей коалиции не поддержали их. И это несмотря на то, что в Эстонии сейчас бурный рост экономики — в следующем году ВВП повысится почти на 10 процентов.

Наличие проблемы нехватки учителей правительственные партии признают, но решать ее не способны.

Помимо учителей нет ни методики, ни материалов. Об этом тоже говорится уже годы.