Новости Эстонии
11.12.2021, 12:30

Звания ”Друг прессы” удостоилась глава научного совета Ирья Лутсар

 
Irja Lutsar
Foto: Argo Ingver

В пятницу, 10 декабря, главные редакторы СМИ входящих в Эстонский союз медиапредприятий выбрали ”Друга прессы”. Им стала вирусолог и глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар, передает dv.ee.

Главные редакторы подчеркнули, что члены научного совета всегда доступны для прессы, они делятся своими рекомендациями и отвечают на связанные с коронавирусом вопросы.

”В то же время из-за своей открытости и искренности они вынуждены были терпеть необоснованную и безжалостную критику определенной части общества. Направленная в их адрес критика является совершенно необоснованной, а также подвергала риску их личную безопасность”, — говорится в заявлении.

Титул ”Враг прессы” в этом году решили не присуждать.

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