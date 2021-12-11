11.12.2021, 12:30
Звания ”Друг прессы” удостоилась глава научного совета Ирья Лутсар
Foto: Argo Ingver
В пятницу, 10 декабря, главные редакторы СМИ входящих в Эстонский союз медиапредприятий выбрали ”Друга прессы”. Им стала вирусолог и глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар, передает dv.ee.
Главные редакторы подчеркнули, что члены научного совета всегда доступны для прессы, они делятся своими рекомендациями и отвечают на связанные с коронавирусом вопросы.
”В то же время из-за своей открытости и искренности они вынуждены были терпеть необоснованную и безжалостную критику определенной части общества. Направленная в их адрес критика является совершенно необоснованной, а также подвергала риску их личную безопасность”, — говорится в заявлении.
Титул ”Враг прессы” в этом году решили не присуждать.