Звания ”Друг прессы” удостоилась глава научного совета Ирья Лутсар

Главные редакторы подчеркнули, что члены научного совета всегда доступны для прессы, они делятся своими рекомендациями и отвечают на связанные с коронавирусом вопросы.

”В то же время из-за своей открытости и искренности они вынуждены были терпеть необоснованную и безжалостную критику определенной части общества. Направленная в их адрес критика является совершенно необоснованной, а также подвергала риску их личную безопасность”, — говорится в заявлении.