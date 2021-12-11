Правительство обещает смягчить ограничения на новогодние праздники

"Мы раньше говорили, что на Новый год надо ввести определенные послабления. Невозможно сказать людям, что Новый год в этом году наступит на час или на два раньше", — передает слова Кийка rus.err.ee.

В правительстве также пока не знают, когда будет отменено ограничение на работу увеселительных заведений, которые сейчас должны закрываться не позднее 23:00. По словам премьер-министр Каи Каллас, это решение будет принято в начале следующей недели.

"У нас договоренность с научным советом и Департаментом здоровья выкопать эту информацию к этому времени. Есть надежда, что поступят [данные] исследований из других стран мира о том, является ли [омикрон-]штамм более опасным", — сказала Каллас.