За сутки в Эстонии выявлено 456 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 11 декабря в больнице находятся 267 зараженных коронавирусом пациента. Из них 183 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 154, или 84%, не вакцинированы и 29, или 16%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Умерло три зараженных коронавирусом: 74-летняя женщина, 75-летняя женщина и 87-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5583 результата теста, из которых 456 оказались положительными. Из получивших положительный тест 302 не были вакцинированы и 154 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7722 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 657. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 218 768 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,2%.

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