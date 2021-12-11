Социолог о рейтингах партий: на руку консерваторам сыграли кризисы в медицине и энергетике

Аналитики назвали главными триумфаторами 2021 года EKRE, аутсайдерами — реформистов. Рейтинг Партии реформ в декабре слетел до 21% — ровно такой же была поддержка политической силы год назад, когда реформисты еще находились в оппозиции. А для EKRE распад правительства Юри Ратаса пошел только на пользу, передает "Актуальная камера".

По словам социолога Turu-Uuringute AS Тыниса Стамберга, больше всего избирателей удалось привлечь партии EKRE. "Пока они были в правительстве, их поддерживали 15% избирателей, а сейчас они — лидеры рейтинга партий. Выиграть им удалось, в том числе, за счет острой критики действий правительства", — сказал Стамберг.

На руку консерваторам, по оценке социолога, сыграли кризисы в здравоохранении и энергетическом секторе, с которыми пришлось разбираться правящему дуэту центристов и реформистов, а также нарастающие протестные настроения в обществе в связи с массовой вакцинацией.

К пьедесталу почета в декабре уверенно подошла партия "Эстония 200", совершившая мощный рывок в рейтинге после парламентских выборов 2019 года — плюс 14%. Чем хуже шли дела у реформистов, тем сильнее становилась поддержка политических новичков.