10.12.2021, 21:21
На обвиненного в совращении несовершеннолетних метеоролога заведено уголовное дело(2)
Foto: Priit Simson
На метеоролога Юри Каменика заведено уголовное дело по статье, рассматривающей совершение полового акта или иного деяния сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с использованием доверия.
По сообщению прокуратуры, к настоящему моменту заслушано несколько свидетелей и потерпевших. Точные обстоятельства установит следствие.
Как мы писали ранее, издание Postimees опубликовало статью, в котором говорится о сексуальном совращении молодых людей со стороны лектора климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменика под предлогом участия в научном исследовании.
Сам Каменик еще недавно называл происходящее шантажом, но заявил, что готов признать обвинения, если полиция докажет его вину.