Новости Эстонии
10.12.2021, 21:21

На обвиненного в совращении несовершеннолетних метеоролога заведено уголовное дело

 (2)
Foto: Priit Simson
На метеоролога Юри Каменика заведено уголовное дело по статье, рассматривающей совершение полового акта или иного деяния сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с использованием доверия.

По сообщению прокуратуры, к настоящему моменту заслушано несколько свидетелей и потерпевших. Точные обстоятельства установит следствие.

Как мы писали ранее, издание Postimees опубликовало статью, в котором говорится о сексуальном совращении молодых людей со стороны лектора климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменика под предлогом участия в научном исследовании.

Сам Каменик еще недавно называл происходящее шантажом, но заявил, что готов признать обвинения, если полиция докажет его вину.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии