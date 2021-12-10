В воскресенье в Ласнамяэ пройдут бесплатные рождественские концерты

”Мы продолжаем проводить традиционные рождественские концерты под открытым небом, где занятие по душе найдут и дети, также будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глег. Прошедшие концерты были очень тепло приняты публикой и, несмотря на снежную погоду, сотни люди пришли на место, чтобы ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В воскресенье, 12 декабря в Ласнамяэ пройдет сразу два концерта. Первый начнется в 12:00 возле перекрестка улиц Маяка и Ласнамяэ, а второй состоится в 15:00 возле Махтраской основной школы.

Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути адвента. После этого состоится зажжение свечи адвента на рождественской ели. На обоих концертах выступит ансамбль духовой музыки Brassical.

Следующие рождественские концерты состоятся через неделю, 19 декабря в 12:00 на променаде Паэ и в 15:00 возле Maxima на Линнамяэ теэ, где выступит колокольный ансамбль Campanelli.

Управа района Ласнамяэ проводит бесплатное мероприятие совместно с Ласнамяэским приходом Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви.