Эксперт: отказ от повышения акциза на топливо принес в семь раз больше доходов

В третьем квартале рост ВВП страны составил 8,6%, причем 1,05% этого роста пришлось на секторы перевозок и складирования. Наибольший вклад в рост ВВП внес сектор строительства — 1,33%.

”Недавно опубликованные данные показывают, что решение Рийгикогу было очень правильным, и мы благодарны за это. Правильные решения государства в области акцизной политики помогли повысить конкурентоспособность эстонского транспортного сектора, и в течение длительного периода времени мы сможем конкурировать с иностранными перевозчиками в пределах собственных границ и даже вытеснять их с рынка”, — отметил член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) Херкки Китсинг.

Недавно опубликованные Департаментом статистики Эстонии данные об объемах грузовых перевозок автомобильным транспортом за второй квартал демонстрируют, что объемы перевозок увеличились на 26%, а грузовые перевозки на внутреннем транспорте выросли на целых 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года. ”Это ясно показывает сохраняющуюся тенденцию: отечественные перевозчики могут предлагать более выгодные цены, чем иностранные конкуренты, завоевавшие наш рынок в период действия высоких акцизов”, — пояснил Китсинг.

По данным за третий квартал, баланс экспорта услуг составил 509 миллионов евро, из которых на автомобильные грузовые перевозки пришлось целых 12%, или 61 миллион евро. Крупнее был лишь положительный экспортный баланс строительного сектора — 74,2 миллиона евро.

”Хотя на статистику прошлогодних объемов перевозок также сильно повлияли связанные с коронавирусом ограничения, сравнивая цифры второго квартала 2021 года с временами до пандемии, мы видим значительный 14% рост. Иными словами, все текущие результаты соответствуют прогнозам ELEA о том, как будет развиваться ситуация при условии принятия решения об отмене повышения акциза”, — добавил Китсинг.

В 2016 году акциз на дизельное топливо в Эстонии был повышен до одного из самых высоких в Европейском союзе уровней, после чего транспортный сектор Эстонии сокращался в среднем на 12% в год. В мае прошлого года из-за вызванного пандемией кризиса акциз был временно снижен до нормального уровня, но должен был вернуться на прежний высокий уровень весной следующего года. В конце ноября Рийгикогу решил отказаться от запланированного повышения акциза на дизельное топливо.