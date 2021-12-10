Рядовым сотрудникам Maxima дали возможность поучаствовать в управлении

”Почему бы не взрастить новых руководителей внутри организации — мы хотим показать, что здесь действительно можно сделать карьеру”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Чтобы придать дополнительный импульс развитию компании, одна из крупнейших местных розничных сетей этой осенью запустила внутреннюю программу Speed Board (теневое правление).

Это акселератор развития, который помогает Maxima находить среди своих работников будущих руководителей и дает возможность участникам быстро развиваться в профессиональном плане. По словам Волкаса, запуск программы был вызван желанием сделать управление компанией еще более эффективным, чем раньше. Кроме того, новая инициатива поможет быстрее распространять новую организационную культуру, в центре которой находятся осознанность, ответственность и уверенность в себе. Генеральный директор Maxima Eesti и сам стал главным наставником только что учрежденного теневого правления.

Участники программы развития получат возможность присоединиться к топ-менеджерам Maxima и стать их рабочими тенями, получив в ходе этого проекта обширные знания в области управления компанией за короткий период времени. ”Я очень рад, что в нашей компании так много сотрудников, которые хотят развиваться самостоятельно и совершить карьерный скачок, а также внести дополнительный вклад в более быстрое развитие предприятия”, — отметил Эдвинас Волкас.

По его словам, в процессе участия в конкурсе в теневое правление заслуживает особой похвалы то, что были кандидаты практически от всех подразделений компании. Таким образом, среди семи сотрудников, избранных в теневое правление Maxima Eesti, есть как руководители магазинов, так и сотрудники главного офиса.