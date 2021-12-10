Рядовым сотрудникам Maxima дали возможность поучаствовать в управлении(2)
В октябре Maxima Eesti запустила внутреннюю программу развития, которая позволит семи работникам в течение шести месяцев инициировать и внедрять изменения на уровне управления.
”Почему бы не взрастить новых руководителей внутри организации — мы хотим показать, что здесь действительно можно сделать карьеру”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Чтобы придать дополнительный импульс развитию компании, одна из крупнейших местных розничных сетей этой осенью запустила внутреннюю программу Speed Board (теневое правление).
Это акселератор развития, который помогает Maxima находить среди своих работников будущих руководителей и дает возможность участникам быстро развиваться в профессиональном плане. По словам Волкаса, запуск программы был вызван желанием сделать управление компанией еще более эффективным, чем раньше. Кроме того, новая инициатива поможет быстрее распространять новую организационную культуру, в центре которой находятся осознанность, ответственность и уверенность в себе. Генеральный директор Maxima Eesti и сам стал главным наставником только что учрежденного теневого правления.
Участники программы развития получат возможность присоединиться к топ-менеджерам Maxima и стать их рабочими тенями, получив в ходе этого проекта обширные знания в области управления компанией за короткий период времени. ”Я очень рад, что в нашей компании так много сотрудников, которые хотят развиваться самостоятельно и совершить карьерный скачок, а также внести дополнительный вклад в более быстрое развитие предприятия”, — отметил Эдвинас Волкас.
По его словам, в процессе участия в конкурсе в теневое правление заслуживает особой похвалы то, что были кандидаты практически от всех подразделений компании. Таким образом, среди семи сотрудников, избранных в теневое правление Maxima Eesti, есть как руководители магазинов, так и сотрудники главного офиса.
Например, к этой работе привлечена директор магазина Maxima в Синди Сабина Стрельцова. ”Если ты один из самых молодых руководителей в компании, очень сложно доказать, что ты крепко стоишь на ногах и делаешь свою работу от всей души. Как член Speed Board я могу делиться своими идеями и учиться у других руководителей компании. Это большая честь”, — сказала она.
Стрельцова участвовала в конкурсе в теневое правление, потому что хотела поближе взглянуть на то, как работает такая крупная компания, и добиться того, чего может достичь не каждый в ее возрасте. ”По окончании Speed Board я надеюсь, что смогу использовать весь опыт и новые знания в моей работе в будущем и создать что-то новое, что-то, что продвинет вперед как меня, так и компанию”, — сказала она.
То, что участие в теневом правлении является хорошей возможностью получить дополнительный опыт и знания, отметил и третий член теневого правления Александр Рунин, который работает в компании координатором торговых сетей. ”Возможность принять участие в новой инициативе — большой подарок для меня. Я очень рад, что могу что-то изменить или улучшить в нашей компании”, — сказал он. По словам Рунина, он открыт ко всему новому, что может принести участие в работе теневого правления.
Процесс выбора теневого правления Maxima Eesti был многоэтапным. Интерес сотрудников к участию в программе развития был очень высоким, особенно среди работников магазинов. Поскольку участие в программе развития является дополнительной работой для членов теневого правления, они также получают за это ежемесячную доплату. Помимо Maxima Eesti, такой инструмент развития как теневое правление внедрили и несколько других предприятий, входящих в группу компаний Maxima.