ФОТО | ВМС Эстонии проверили силы и волю кандидатов в военные водолазы

”Лучшие смогут продолжить обучение в школе военных водолазов в Латвии. Испытания ровным счетом такие же, как и те, что предстоит пройти курсантам при поступлении в учебное заведение”, — отметил командир водолазной группы ВМС Эстонии старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

Испытания состояли из теста в барокамере, проверки физической готовности (бег на пять километров, отжимания, упражнения на пресс и подтягивание), плавания на 400 метров брасом и 25 метров под водой, погружений, оценки знаний английского и интервью.

”Прежде всего испытания проводятся с целью оценки выносливости кандидата, поскольку водолаз должен быть способен выбраться из воды со всем тем снаряжением, которое на него надето. Большое значение уделяется тесту в барокамере, он позволяет выявить, может ли кандидат выдерживать большие давления. Подводная среда неестественна для человека, поэтому не все люди подходят для работы в ней”, — добавил Каазикмяэ.

В испытаниях приняло участие восемь молодых мужчин, среди них были как кадровые военные, так и резервисты. Из их числа отобрали двух человек, их учеба начнется весной.

Латвийская школа водолазов располагается в Лиепае, в ней проходят подготовку военные водолазы Эстонии, Латвии и Литвы. Вступительный курс длится семь недель. После его окончания курсанты проходят дополнительную подготовку, длительность которой зависит от приобретаемой категории, эта часть обучения может занимать до года.

Основная задача военных водолазов заключается в обнаружении, идентификации и обезвреживании морских мин и других взрывных устройств под водой.